歌手で女優の小柳ルミ子（73）が21日、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）で今大会初勝利を挙げた日本代表の戦いぶりを、自身のブログで称賛した。世界各国のプロサッカーの試合を、可能な限り見ているという熱狂的ファンの小柳。もちろんこの日、行われた日本−チュニジアもチェックしており、「完璧な内容でした！！」のタイトルで振り返った。「4−0の複数得点でクリーンシート（無失点）完璧な闘い方完璧な内容でし