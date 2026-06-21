◇プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天(21日、ZOZOマリン)ロッテ・山口航輝選手が3年ぶりの2桁ホームランに到達。今季第10号の勝ち越し2ランを放ちました。8回表を2点リードで迎えたロッテ。しかし、この回からマウンドにあがった・鈴木昭汰投手が1アウトから連打を浴び、2アウト1、2塁のピンチを招きます。この場面では浅村栄斗選手の同点タイムリーを浴び、試合を振り出しに戻されました。この浅村選手の一打が飛んだのはレフト方向