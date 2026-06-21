ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて出発進行！ 小針駅から寺尾駅へ 列車は新潟市西区の住宅街の中を走り抜けます。先回までお伝えしたのは小針駅周辺でしたが、今回は小針駅から3分、1つ先の寺尾駅へ。飲