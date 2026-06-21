CLASS SEVENが、3rdシングル『アイノーヒーロー』を7月27日にリリース。また、表題曲「アイノーヒーロー」を7月6日0時に先行配信し、MVをプレミア公開する。 （関連：【画像あり】CLASS SEVEN、3rdシングル『アイノーヒーロー』ジャケットワーク3種） 新曲「アイノーヒーロー」は、誰もが誰かのヒーローでありたいという