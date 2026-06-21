Ayumu Imazuが、2027年1月31日に日本武道館公演を開催する。 （関連：新着MVランキング：King & Prince“ならでは”の質感Ayumu Imazuとのタッグで広がった「Theater」という世界観） 本情報は、本日6月21日にZepp DiverCity (TOKYO)で開催されたツアー3公演目となる東京公演にて発表されたもの。日本武道館公演のチケットは、本日20時より公式ファンクラブにて最速先行受付が開始となった。 （文＝リアルサウ