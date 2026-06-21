6月18日（現地時間17日）。セルビアのメディア『Meridian Sport』は、デンバー・ナゲッツが今夏のFA（フリーエージェント）戦線で、ボグダン・ボグダノビッチの獲得に関心を示していると報じた。 33歳のボグダノビッチは、ロサンゼルス・クリッパーズでNBAキャリア9年目を終えた。2026－27シーズンが契約最終年で、年俸は1602万ドル（約25億7922万円）だが、チームオプションの