yosugalaが、9月9日にメジャー2nd EPをリリース。また、9月20日より全国ツアーを開催する。 （関連：“ポストBiSH”になり得る存在は？yosugala、O-VER-KiLL、INUWASI……“ロック／ラウド系アイドル”注目株） 本情報は、本日6月21日にNHKホールにて行われた4周年記念ライブ『progress the night -NHKホール-』にて発表されたもの。本EPには、EREN from AliAがプロデュースを手がけ