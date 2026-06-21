【その他の画像・動画等を元記事で観る】 自身最大規模となる9都市を巡る全国ツアー『Ayumu Imazu The CLASSIC TOUR 2026』を開催中のAyumu Imazuが、6月21日にZepp DiverCity(TOKYO)にて開催された東京公演のステージ上で、2027年1月31日に日本武道館公演の開催を発表した。 ■日本武道館公演の最速先行受付が「Ayumu Imazu Official Fan Club」にてスタート！ BMSGとのパートナーシップ締結