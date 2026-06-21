フランスメディアのRFIは、ウクライナとポーランドの「対ロ結束」が崩壊する可能性が高まってきたと報じた。ポーランドはロシアの進攻が始まって以来、ウクライナを軍事面および人道分野で最も強固に支援してきた国だ。両国が決裂しかかっている原因は、第2次世界大戦中のある出来事について「歴史認識が真っ向から対立」していることという。ウクライナのゼレンスキー大統領は5月末、第2次世界大戦時に活動した民族主義組織である