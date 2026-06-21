今夜、1000回目の放送を迎えた「ザ！鉄腕！DASH!!」中でも一番長く続いているのが、26年前、広大な荒れ地を開拓した、福島DASH村。そこには明雄さんという一生ものの出会いがあった。教わることだらけの日々。“あの一言"も明雄さんから。「今年の苗床がいいから“根張り"もいい」それからは、松岡「根張りがいいね！」毎年恒例の決まり文句に。師匠亡き後も、「明雄さん考案の一粒植え」「今年も明雄さんに教わったガチ棒」そして