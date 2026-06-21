DASH島漂着物を使った手作りルアーでタイ釣りに挑戦！釣れた魚を手作りアイランドキッチンでくん製に！チップも島にあるどんぐりの木を使い本格的にくん製作りを試みるが、まさかの大ハプニング！沖縄・座間味島で開催されるサバニレースに出場決定！出場メンバーを体力勝負で選出することに！スタッフ総出で出場決定戦！視聴者から募集した新たな島の名前が本日決定！3000件以上の応募の中から選ばれた島の名前は！？