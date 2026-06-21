サッカーのワールドカップ（W杯）1次リーグE組第2戦のエクアドル対キュラソー（日本時間21日午前9時開始）では、馬寧（マー・ニン）が主審を務めました。中国人として初めて、サッカーのワールドカップで主審を担当しました。馬寧は1979年6月に遼寧省阜新で生まれ、2011年に「国際サッカー連盟（FIFA）国際審判員（主審）」の資格を取得しました。馬寧は43歳で迎えた2022年のカタールW杯で、初めて本大会の審判員団に名を連ねまし