◇W杯北中米大会1次リーグF組日本−チュニジア（2026年6月21日メキシコ・モンテレイ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。MF伊東純也（33＝ゲンク）は後半24分にW杯初ゴールを決め、日本W杯最年長弾の記録を更新。試合後インスタグラムに喜びを投稿した