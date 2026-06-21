メジャーデビュー40周年を迎えたロックバンドRED WARRIORS（レッド・ウォーリアーズ）が21日、大宮ソニックシティで「RED WARRIORS FESTIVAL RED ROCKS」2日目公演を開催した。席上で、27年3月14日に40年間の活動に区切りを付ける東京・日本武道館公演「Good Bye RED WARRIORS Final Lesson」を開催すると発表した。メンバーは、公演前に囲み取材に応じた。その最中に、FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会に出場した日本代表