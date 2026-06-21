歌手・GACKT（52）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、日本人に警鐘を鳴らす場面があった。GACKTは「日本人はこれが一番イケてない感覚なんだけど、東南アジアの人たちを下に見ている傾向がある。“物価が安いものだ”とも思っている。でも実際に行ったら分かる。もう日本より物価の安い国は、ほぼない」と切り出す。「マレーシアはまだマシな方。他の国とかは、もう凄く物価が高い。台湾なんてえぐい。韓国も高