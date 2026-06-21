立ち技格闘技「KNOCKOUT」は21日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」を行った。セミのKNOCKOUT−BLACKスーパーバンタム級タイトルマッチ3分3Rは王者の森岡悠樹（32＝北流会君津ジム）を挑戦者の晃貴（28＝teamVASILEUS）が判定で破り新王者となった。1Rは晃貴のパンチに王者が膝をつきダウン。2Rも序盤は森岡がラッシュも晃貴が倒れない。逆に森岡が右の連打を浴びて2度目のダウンを