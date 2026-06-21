◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)日本テレビ中継で解説を務めた日本戦スペシャルアンバサダーの本田圭佑氏が視聴者の声を代弁するような思いを語りました。サッカー日本代表はこの日、グループステージ第2節となるチュニジア戦で、FW上田綺世選手が2ゴールの活躍を見せるなど4-0で勝利。同グループ首位に立つオランダと勝ち点4で並び、グループ