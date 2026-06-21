7人組アイドルグループCLASS SEVENの3rdシングル「アイノヒーロー」が7月27日に発売されることが21日、分かった。同日から予約受け付けを開始する。また7月6日に、同曲の先行配信とミュージックビデオを公開する。同曲は、誰もが誰かのヒーローでありたいという気持ちを歌う、青春に揺れる繊細な恋と、その先ににじむ希望を鮮やかに映し出した楽曲となっている。CLASS SEVENメンバーは大東立樹（21）、〓野秀侑（17）、高田憐（17