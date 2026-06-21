「ショウヘイ・オオタニとマミコが第2子を迎え入れる」ドジャースの大谷翔平投手が自身のインスタグラムで第2子の誕生を報告した。これを受け、MLB公式インスタグラムも「大谷ファミリーへ、おめでとう！」として大谷と真美子夫人を祝福した。MLB公式の投稿では、大谷が黒スーツ、真美子夫人が黒のドレスで決めた2ショットに、第2子のものとみられる足の写真を入れ、「ショウヘイ・オオタニとマミコが第2子を迎え入れる」との