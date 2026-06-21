W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。日本のゴールで異国とは思えない光景が広がり、ファンの感動を呼んでいる。5万人超の観客で埋まったスタジアム。鎌田の先制ゴールが飛び出すと、観客席の日本ファンは当然歓喜。更に、メキシコのユニホームをまとった現地ファンもガッツポーズで喝采