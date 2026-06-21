タレント・実業家の三上悠亜(32)が20日、自身のインスタグラムを更新し、キティちゃんの顔があしらわれた半袖ニット姿を公開した。 【写真】白ぴたニットでまさかの3D！胸にキティちゃん入れてるのか～ 「お気に入りのキティトップスとミントブルーネイル」とシンプルにコメントして画像を公開。トップスは白の半袖ニットで胸の部分にキティちゃんの顔があしらわれているデザイン。三上のスタイルの良さもあって