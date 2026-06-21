柴咲コウ（C）AbemaTV,Inc. 柴咲コウとドラマ『スキャンダルイブ』企画・プロデュースの藤野良太氏が20日、韓国・釜山で開催されたアジア最大規模のストリーミングの祭典「グローバル OTT アワード 2026」のレッドカーペットに登場した。【写真】柴咲コウ「グローバル OTT アワード 2026」レッドカーペット鮮やかなマヨリカ柄のドレス姿で登場新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルドラマ『スキャン