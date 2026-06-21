鎌田大地が2試合連続で決めた日本代表MF鎌田大地が6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節チュニジア戦（4-0）で、大会2試合連続となるゴールを決めた。W杯の2戦連発は2002年日韓大会の稲本潤一以来、24年ぶり2人目。前半4分に先制弾を挙げてチームを勢いづけた。森保ジャパンを背負う男が遂げた変化。“チーム一丸”