◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）日本代表・森保一監督は１９日の試合前日会見で日本・チュニジアが外交関係樹立７０周年の節目であることに言及していた。「サッカーを通して、国と国がつながる、違う価値観、文化がつながるということを世界中の人に感じてもらいたい。世界では戦争が続いているが、サッカーを通して平和が近づくように」と願いを込めた。このチュニジア