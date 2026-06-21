３人組ロックバンド「ＲＥＤＷＡＲＲＩＯＲＳ」が２１日、埼玉・さいたま市の大宮ソニックシティ大ホールで「ＲＥＤＷＡＲＲＩＯＲＳＦＥＳＴＩＶＡＬＲＥＤＲＯＣＫＳ」を行った。開演前には取材に応じ、ボーカルのダイアモンド☆ユカイが開催中のサッカーＷ杯について言及した。この日のチュニジア戦を「実は、見てたんだよ。リハーサルもやったけど、（試合中継を）見られる場所があって、３点まで見ていたよ」と