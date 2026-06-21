３人組ロックバンド「ＲＥＤＷＡＲＲＩＯＲＳ」が２１日、埼玉・さいたま市「大宮ソニックシティ大ホール」で「ＲＥＤＷＡＲＲＩＯＲＳＦＥＳＴＩＶＡＬＲＥＤＲＯＣＫＳ」を行った。１９８５年に結成し、翌８６年にデビュー。幾度も解散しながら４０周年を迎えた。ダイアモンド☆ユカイは「ＲＥＤＷＡＲＲＩＯＲＳも好きな人がいっぱいいるってことを、最近４０周年になって確認しました」と茶目っけたっぷりに