7人組グループ・CLASS SEVEN（大東立樹、高野秀侑（※はしごだか）、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣）が、7月27日に3rdシングル「アイノーヒーロー」をリリースすることが21日、発表された。【写真】いろいろな表情を披露！CLASS SEVENジャケット3rdシングル「アイノーヒーロー」のリリースに先立って、7月6日午前0時に「アイノーヒーロー」の先行配信をスタートし、Music Videoをプレミア公開することも発表され