カンテレ・フジテレビ系で放送されていた『セブンルール』のスピンオフ特番『THE RULES』の第7弾が22日深夜0時20分から、関西ローカルで放送される。【写真】出演者ズラリ！昨年3月に終了した『セブンルール』これまで『セブンルール』では、さまざまな分野で活躍する女性に密着し、その人が“いつもしている7つのこと”=“セブンルール”を掘り下げてきた。その系譜を継ぐ『THE RULES』では、番組のコンセプトはそのままに、