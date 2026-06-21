県内はきょう、低気圧に伴う強風の影響で街路樹が倒れたり、列車が運休したりしました。【視聴者提供の写真】車に覆いかぶさっている樹木。これはきょう午後2時ごろ、富山市太郎丸の市道で倒れた街路樹です。街路樹は根元から折れ、車のフロントガラスが割れていました。写真を提供した人によりますと、強風で街路樹が倒れた、ということです。県内はきょう、低気圧の影響で風が強まり、最大瞬間風速は氷見市で22.5メートル