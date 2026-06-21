【ロンドン＝工藤武人】英国の次期首相候補と目されるアンディ・バーナム氏が下院補選で圧勝したことを受け、スターマー首相への辞任圧力が急速に強まっている。英日曜紙オブザーバーは、スターマー首相が２２日にも退任時期を示し、辞意を表明すると伝えた。スターマー氏は自身の進退を慎重に検討しているとみられている。ＢＢＣによると、英首相府は、スターマー氏が「職務に専念している」として、辞意表明に関する報道内容