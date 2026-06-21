◇パ・リーグ西武5―3オリックス（2026年6月21日京セラD大阪）西武先発・渡辺勇太朗は反省の4勝目だった。味方打線に5点の援護をもらい、4回までわずか49球で2安打無失点。しかし5回に杉沢の2ランなど4安打で3点を失った。結局、6回で85球を投げて6安打3失点。白星を手にしたが「走者を出してから、コントロールがおかしくなった。9回を投げきれる球数だったのでもったいない」と、反省の言葉が口を突いた。