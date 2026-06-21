元幕内で西幕下２２枚目の天空海（３５）＝立浪＝が２１日、茨城・大洗町で行われた二所ノ関部屋の合宿に参加。横綱大の里にあいさつし、十両の白熊には胸を出され、幕下を相手に相撲を取った。公開稽古で多くの観覧者を前に、たっぷり汗を流した。大洗町は天空海の故郷。実家は会場から車で１５分程の距離だという。「幼なじみとも久々に会えた。ありがたいです」と喜んだ。二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）が、立浪親方（元小