寝る前、ママさんと一緒にベッドにいたワンコが、「何かいる！」と急に怯え始めて…？ワンコが見えない敵と戦う光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万1000回再生を突破しています。 【動画：夜、寝る前のベッドで『なにかいる』と怯え始めた犬→突然飛び降りて…まさかの『ビビりすぎている光景』】 寝る前にワンコが怯え始めて… YouTubeチャンネル「むぎゅっとメイちゃんねる」に投稿されたのは、ビーグルの