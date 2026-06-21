ママがソファで映画を見ながら寝落ちていると、目の前に柴犬さんがやってきて……。「起きて」とアピールする方法があまりにも優しいとSNSで話題になり、「ママ起きて～って感じですね」「かわいすぎます！」などの声が寄せられ、記事執筆時点で再生数が11万回を突破しています。 【動画：妻が『映画を見ながら寝落ちした』結果→近くにいた犬が、おててを使って…尊すぎる『気遣い』】 ソファで寝落ちたママを…