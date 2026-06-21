◇セ・リーグ巨人3−5中日（2026年6月21日東京ドーム）巨人が痛恨の逆転負けを喫した。3点リードの8回無死一塁で、二塁の浦田俊輔内野手（23）が併殺になりそうなゴロをファンブル。ピンチを拡大すると、その後に大勢投手（26）が自責点0も4失点して逆転を許した。浦田はこれがプロ初失策になり「あそこでミスしたのは自分の詰めの甘さ。いず（泉口）さんにプレー中に声を掛けてもらって、100％切り替えるのはできないけ