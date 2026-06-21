◇セ・リーグDeNA―阪神（2026年6月21日横浜）5回の阪神・中野の盗塁判定を巡って阪神ファンからブーイングが起きた。5回先頭の中野が四球で出塁すると、森下の4球目でスタートを切った。松尾の送球はワンバウンドになったが、牧はうまく処理してタッチ。判定は「アウト」となった。中野は立ち上がってベンチに戻りかけたが、阪神ベンチから藤川監督がリクエスト。リプレー検証が行われた。ビデオではほぼ同時の微