サッカー元日本代表DFの中沢佑二氏（48）が21日、日本テレビ「真相報道バンキシャ！」（日曜後6・00）に出演。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジアに4―0で完勝し、決勝トーナメント進出に大きく近づいた日本代表についてコメントした。FW上田綺世（フェイエノールト）の2ゴールなど、日本史上W杯最多記録となる4得点を挙げて今大会初勝利。勝ち点を4に積み上げ、F組2位で最終戦のスウェーデン戦に臨む