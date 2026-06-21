佐賀競馬の重賞「スポニチ杯第28回吉野ケ里記念」（ダート1400メートル、11頭立て）が21日の6Rで行われ、1番人気のツークフォーゲル（牡6＝鮫島、父ドレフォン）が差し切って重賞2勝目を飾った。2着にメイショウアイク、3着はラウダーティオが入り、上位2頭は9月3日のサマーチャンピオン（Jpn3、ダート1400メートル）の優先出走権を得た。鮮やかだった。ツークフォーゲルは4角で前を射程圏に入れると、直線では騎手のアクショ