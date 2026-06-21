講演する徳田靖之弁護士＝21日午後、東京都内ハンセン病患者の強制隔離政策を憲法違反と判断した2001年の熊本地裁判決から今年で25年の節目となるのを記念し、当事者らがつくる4団体が21日、東京都内で集会を開いた。関連訴訟の原告弁護団の徳田靖之弁護士が講演し「ハンセン病問題が終わっているという風潮があるが、問題は終わっていない」と述べた。厚生労働省によると、全国13の国立療養所の入所者は26年5月時点で551人、