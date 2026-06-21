◆パ・リーグロッテ―楽天（２１日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは小島和哉投手が７回５安打２失点でまとめるも３勝目が消えた。打線は１点を追う初回に流れを引き寄せた。相手先発の藤井を攻め立て２死一、二塁の好機をつくると、佐藤が右前に同点打を放った。さらに続く山口が右中間へ勝ち越し２点二塁打を放ち逆転に成功した。８回は鈴木が２死一、二塁のピンチを招くと浅村に同点の２点二塁打を浴びた。テレビカメラがベン