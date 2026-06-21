◇セ・リーグ広島2―1ヤクルト（2026年6月21日神宮）広島のドラフト3位・勝田成（近大）が、自ら「バースデー安打」を放った。この日が23歳の誕生日だったルーキーは「8番・遊撃」でスタメン出場。3打数無安打で迎えた8回2死一塁で左前打を放った。自ら誕生日を祝う一打に「チャンスで打てていなかったので、反省を生かした。もっと活躍できるように頑張る」と振り返った。