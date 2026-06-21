◇プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天(21日、ZOZOマリン)2点リードで8回を迎えていたロッテ。ここで浅村栄斗選手のフェンス直撃タイムリーを浴び、同点に追いつかれました。この回のマウンドにあがったのはロッテ・鈴木昭汰投手。1アウトから連打を浴び1、2塁のピンチを迎えます。ここで打席に迎えたのは、先制タイムリーを放っていたマッカスカー選手。わずか4球で空振り三振を奪い、2アウトまで追い込みます。それでも続いて打席に