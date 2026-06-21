東京女子プロレス２１日の名古屋大会で「挑戦キャンセル界隈」を自称する享楽共鳴（中島翔子＆ハイパーミサヲ）が、またしてもプリンセスタッグ王座戦の調印を拒否した。７月１８日の後楽園ホール大会で、白昼夢（辰巳リカ＆渡辺未詩）が保持する同王座への挑戦が決定している。しかし、「今じゃない！」を理由に挑戦そのものを拒み続け、調印式では調印書を強奪。この日もサインを入れることはなかった。名古屋大会では、そ