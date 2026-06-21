【モデルプレス＝2026/06/21】お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが6月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。“推し”との2ショットを公開した。【写真】「M-1」グランプリ芸人「全身メンカラで泣いた」と話題のアイドルライブ参戦ショット◆野田クリスタル、野口衣織のメンカラでライブ参戦同日、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、グループ史上最大規模のライブ「＝LOVE STADIUM LIVE