女優イ・ジュヨンが自宅の漏水被害を訴えた。去る6月20日、イ・ジュヨンは自身のSNSに「1カ月も家がこの状態なのに直らないなんてあり得る？出かけることもできないなんてあり得る？漏水ログやるべきか？」という文章とともに、写真と動画を投稿した。【写真】是枝監督とイ・ジュヨン公開された動画のなかには、天井の壁紙の隙間から水が垂れてくる様子が収められ、目を引く。天井から絶え間なく漏れ出る水は、床を濡らして部屋に