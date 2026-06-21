【モデルプレス＝2026/06/21】元TOKIOの松岡昌宏が、21日放送のNACK5『松岡昌宏の彩り埼先端』（日曜あさ7時〜）に出演。妹の夫と初めて会ったことを明かした。【写真】元TOKIO松岡、自宅まで送った元モー娘。メンバー◆松岡昌宏、妹の夫と初対面松岡は9日に新幹線で名古屋に行き、1年半〜2年ぶりくらいに妹と会ったという。また、妹の夫とも合流したそうで「初めてお会いした旦那様と手羽先をヘコヘコ食べましたよ。何か『おお、