日常のあらゆる動作に関わる体幹は、すきま時間で十分トレーニング可能。背筋を伸ばし、腹圧をかけることを意識して！教えてくれた人木場克己体幹トレーニングの第一人者として「KOBA☆トレ」を確立。多くのトップアスリートのサポートや教育現場での体育指導などを行う。『図解体幹の話』（日本文芸社）など著書多数。信号待ちでは片足を上げる片足立ちになると、バランスをとるために腹横筋や多裂筋が働き、姿勢の安定性を高めら