韓国コスメブランド「fwee（フィー）」から、夏のメイクをアップデートする新アイテムが登場します。2026年7月1日（水）よりQoo10フィー公式ショップにて、「シェイキングミスト」「スパエアリーUVトーンアップベース」、そして話題の「バニラエディション」を発売。ベースメイクの崩れ対策から、人気カラー“バニラ”をテーマにした限定コレクションまで、この夏見逃せな