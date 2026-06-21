ラグビー日本代表の宮崎合宿に参加中のFLリーチ・マイケル（37＝BL東京）が21日、同市内で取材に応じ、7月に控える世界12強による新国際大会「ネーションズ選手権」に向けて「そろそろ勝ちにこだわらないと成長しない。僕の一番悪いくせだが、“チームとして成長する試合にする”というのはやめようと思う。全部勝ちにいく」と覚悟を示した。同大会では7月と11月に欧州6カ国対抗の6チームと各1試合ずつ対戦。11月最終週に順位