東京美容外科の統括院長で、グループ年商は「200億円」を超えるという医師・麻生泰氏が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、東大医学部について語った。「東大医学部は実力・ブランドともにやはり別格ですか?」という質問が寄せられると、麻生氏は「天才しか入れないところですから」と一言。「そういう方たちが担っている役割というのは、臨床だけじゃないんですね。医学そのものを進歩させるという意味で、医学研